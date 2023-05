Carl Huybrechts over de droogte die zijn olijfgaard in Spanje bedreigt: “Mensen zullen hier binnenkort geen drinkwater meer hebben”

Royalty In dit buitenver­blijf van zeker 10 miljoen euro vinden Albert en Paola rust, maar dat breekt hen nu zuur op

“Als ik een opmerking maak, bellen ze de minister van Buitenlandse Zaken of zelfs president Macron.” Buurtbewoners zijn boos op koning Albert (88) en koningin Paola (85) in Châteauneuf-Grasse aan de Franse Côte d’Azur. Terwijl er in de kurkdroge streek allerlei restricties gelden, zou het vorstenkoppel er in hun buitenverblijf buitensporig veel water verbruiken. De burgemeester zette Albert en Paola zelfs op een ‘zwarte lijst voor vips’. Naast het koppel staan ook nog deze andere beroemdheden op die lijst.