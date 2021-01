Carl Devos: “We weten dat er in 2024 over gesproken zal worden: laat ons die staatshervorming nu eens goed voorbereiden”

Daarvoor moeten burgers niet enkel fysiek, maar ook mentaal bereikt worden. Om de groepsimmuniteit te bereiken zijn motivatie en transparantie cruciaal. Dat kan beter. Hoewel we al maanden weten dat de spuitjes komen, stellen zich nu nog cruciale kwesties: de volgorde, en moeten we een kleine groep met twee of een grotere met één spuitje behandelen? Dat daarover nu nog ideeën passeren, ook van experts die mee aan de tekentafel zitten, kan voor verwarring zorgen. De motivatie groeit ook niet als de strenge binnenlandse handhaving in schril contrast staat tot de te gemakkelijke corona-import uit het buitenland. De beslissing om reisregels te verstrengen is een goede, maar liet wat lang op zich wachten. Velen begrijpen evenmin dat de bubbels thuis of in de eigen wagen klein zijn, maar op de trein en zeker in het vliegtuig ineens zoveel meer kan. Of dat in de jolige chalet van het vermakelijke 'Vrede op aarde' (Eén) voor BV's blijkbaar andere coronaregels gelden dan voor gewone stervelingen thuis.