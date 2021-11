Carl Devos: “Wat is nodig? Leiderschap dat hoop en perspectief biedt, samenwerking. Wat kregen we? Het omgekeerde”

Dreigt klimaattop ambities niet waar te maken? Met een afgezwakt ontwerp richting verlengin­gen

Op de klimaattop in Glasgow staat vandaag de laatste onderhandelingsdag op het programma, al verwachten waarnemers dat de top verlengd zal worden. Na bijna twee weken zijn de bijna 200 aanwezige landen het nog steeds niet eens over een hele reeks hete hangijzers - van hoe rijke landen arme landen moeten compenseren voor schade veroorzaakt door klimaatrampen tot hoe vaak landen hun inspanningen moeten aanscherpen. Vrijdag werd een nieuwe ontwerptekst voor het uiteindelijke akkoord gepubliceerd, opnieuw terughoudender in ambities dan de vorige.

12 november