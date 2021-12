Carl Devos: “Waarom zouden burgers beleid vertrouwen dat beleidsmakers zelf zo neersabelen?”

COLUMN. Zijn vrouwen ruziema­kers? Krabben ze mekaar lustig de ogen uit? Of is dat een mythe?

Elke zaterdag blikt onze columniste Nadine Van Der Linden terug op de week. De kritiek op het gewicht van Lotte Vanwezemael in ‘Dancing with the Stars’ doet nadenken over vrouwen, en hoe zij mekaar beoordelen. Is het beeld van de venijnige, ruziemakende dames terecht? Of wordt er gewoon graag op gefocust, omdat mannen een saccochengevecht wel amusant vinden? Het is alleszins een moeilijk evenwicht. Enerzijds wordt van vrouwen verwacht dat ze een front vormen en mekaar steunen, maar in deze wereld is het ook ieder voor zich...

