Carl Devos: “Reset de politiek. Anders stevenen we af op een ruk naar radicalisme in 2024"





Zaterdag 27 november, 8.53 uur. Op WhatsApp: ‘Helemaal eens met je analyse. We gaan naar een afstraffing van de politiek in ‘24. Is onvermijdelijk geworden.’ De auteur is een topspeler in de Wetstraat. Het is een reactie op ‘De perfecte storm’, een column in deze krant naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de eerste zwarte zondag. Centrale stelling daarin: als corona niet snel anders wordt aangepakt en er in veel andere dossiers op verschillende beleidsniveaus niet snel goed bestuur komt, stevenen de verkiezingen van 2024 allicht af op een ruk naar radicalisme.