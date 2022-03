Carl Devos: “Poetin zal verliezen, ook als hij militair wint. De fall-out kan ook ons nog jaren parten spelen”

“We beleven een van de somberste momenten sinds de Tweede Wereldoorlog”, zei de premier. Er is oorlog in Europa. Zo driest dat een nucleaire ramp niet uitgesloten is. De jaren 1980 zijn inderdaad terug. Voor wie ze beleefde, werden ze treffend gevat in 'De bom' van de popgroep Doe Maar (1983) of in 'The Day After' (1983), een film over een kernoorlog tussen de VS en de toenmalige Sovjet-Unie.