Carl Devos: “Parlementsleden die roepen dat de democratie belangrijk is, moeten consequent zijn”

Corona is niet langer het enige hoofdpunt. Daar was eerst buitenlands nieuws - terreuraanslagen en verkiezingen - voor nodig. Beide leren hoe broos de samenleving en democratie is. Hoe belangrijk de rechtsstaat is. IS is uit het nieuws, maar de terreurdreiging is niet weg. Dat een kandidaat via de rechtbank het verkiezingsproces kan betwisten is het bewijs van een goed functionerende democratie. De Amerikaanse federale politiek kraakt onder diepe 'partisan divide'. Dat een staats- en regeringsleider zonder bewijs het verkiezingsproces met beschuldigingen van fraude en corruptie ondermijnt, zijn aanhang met leugens oproept om zich tegen de uitslag te verzetten, met complottheorieën polarisering versterkt, maakt van Trump een populistische bedreiging voor de democratie. De rechtsstaat en democratie worden niet per meter afgebroken maar per millimeter afgeschaafd.