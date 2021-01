Carl Devos over de zaak-Kucam: “Dit gebeurde op het kabinet van Francken. Hij is politiek verantwoordelijk”

Tournée Minérale zorgt dat 'corona­drank­ge­woon­ten' niet vastroes­ten

12 januari De vijfde editie van Tournée Minérale gaat op 1 februari van start en speelt in op de coronacrisis. Omdat het sociaal leven grotendeels stilgevallen is, verplaatste het drinken van alcohol zich naar de thuissfeer. “Een maand zonder alcohol is dan ook ideaal om ervoor te zorgen dat extra thuisdrinken geen vastgeroeste gewoonte wordt”, klinkt het in een persbericht.