Carl Devos: Open Vld moet zich heruitvinden of ze wordt een appendix

Viroloog Steven Van Gucht: “Mocht ik jongere kinderen hebben, dan zou ik niet twijfelen over vaccin”

Zes op de tien Vlamingen zijn voor het vaccineren van kinderen. Maar veel ouders aarzelen dus nog. Viroloog Steven Van Gucht zou alvast niet twijfelen. “Ik heb een zoon en die is gevaccineerd. En mocht ik jongere kinderen hebben, zou ik daar ook niet over twijfelen”, zegt hij in de studio van VTM NIEUWS, waar hij ook prangende vragen over de boosterprik beantwoordt.

16 december