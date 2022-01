Carl Devos: “Ook grote akkoorden kunnen niet lijmen wat niet samen wil blijven”

Nu het coronabeleid, ondanks de vele besmettingen, minder tijd en energie vraagt, kan die eindelijk vrijgemaakt worden voor de vele etterende problemen. Maar dat loopt niet lekker. Het wantrouwen en ideologische verschillen — die alle partijen willen verscherpen — zijn te groot. Die profilering is moeilijk verzoenbaar met onvermijdelijke compromissen. De afstand tussen woorden en daden slaat dan een gat in de geloofwaardigheid. Onderscheid maken tussen partij en regering kan in onze particratie niet, gezien de grote bemoeienis van partijvoorzitters in regeringszaken. Ze geven ministers marsorders of fluiten hen terug. De kortzichtigheid waarmee het particulier partijbelang boven het collectief regeringsbelang wordt gezet is stuitend.