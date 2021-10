Carl Devos. “Kiezers willen geen fabrikanten van valse beloften of jojo-beleid”

OVERZICHT. Dagrecord voor dit jaar gesneuveld met meer dan 9.000 nieuwe besmettin­gen, ook ziekenhuis­op­na­mes stijgen tot bijna 130 per dag

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag in de periode van 19 tot 25 oktober is opgelopen tot 6.096, of een toename met 68 procent. Maandag werden er zelfs meer dan 9.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, een record dit jaar. De ziekenhuisopnames stijgen ook mee, tot gemiddeld 129 per dag in de laatste zeven dagen. Dat is 38 procent meer dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

29 oktober