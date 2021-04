Carl Devos: "Het zou goed zijn als politici evenveel energie steken in een pandemiewet als in het onterecht verzinnen van raamregels”

We leven in een rechtsstaat. Zeggen ook politici. Gelukkig maar. De rechtsstaat beschermt burgers tegen de willekeur van de overheid of tirannie van de meerderheid. Dat laatste is cruciaal, onderlijnde Alexis de Tocqueville al in 1835 in 'Over de democratie in Amerika'. Via de rechterlijke macht kunnen burgers zich verzetten tegen beslissingen van parlementen of regeringen die de spelregels overtreden. Democratie is meer dan de mening van de meerderheid.