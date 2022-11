Carl Devos: “Het lijkt erop dat CD&V in deze vergeten breuklijn een manier vindt om zichzelf weer op de kaart te zetten”

Wilrijk Beelden tonen schade van nieuwe explosie in zelfde Wilrijkse straat: twee Nederland­se verdachten opgepakt

In Wilrijk was er vannacht weer een explosie te horen in de Pieter Van Passenstraat, vlak over het huis waar afgelopen weekend een explosie was. De geviseerde woning en ook enkele geparkeerde voertuigen in de omgeving liepen schade op. Ondertussen heeft de politie in Nederland twee verdachten opgepakt.

3 november