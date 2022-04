Carl Devos: “Het is oorlog in de Wetstraat”

Kamercom­mis­sie Gezondheid keurt prikplicht in de zorg goed

De Kamercommissie Gezondheid heeft deze avond het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) over de verplichte coronavaccinatie voor het zorgpersoneel goedgekeurd. Een concrete timing is er niet, maar de prikplicht gaat hoe dan ook nog niet meteen in.

1 april