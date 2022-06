Carl Devos. Het debat over de onderwijsproblemen is verworden tot een zielig potje zwartepieten. Onze leerlingen verdienen beter

Zorginspec­tie botst bij 1 op de 5 kinderdag­ver­blij­ven op te veel kinderen per begeleider

De Zorginspectie botst bij een op de vijf bezoeken aan kinderdagverblijven op een situatie van overtal, dat is een situatie waarbij er te veel kinderen zijn per begeleider. “Op een totaal van 3.723 bezoeken, gaat het om 774 keer, waarvan het in 172 gevallen gaat om een herhaalde situatie van overtal”, zo heeft Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin (waar de Zorginspectie onder valt), gezegd in de onderzoekscommissie kinderopvang.

