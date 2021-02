Carl Devos. Er kwam wat opheldering in de zaal El Kaouakibi, maar de mist blijft, de vragen ook

LIVE. Vanaf maart vaccinatie-uitnodi­ging voor iedereen - Vaccinatie Israël toont aan: Pfi­zer-vac­cin zeer effectief

14:23 Vanaf vandaag mogen de kappers in ons land na een maandenlange sluiting eindelijk weer de deuren openen. Intussen blijft het aantal nieuwe besmettingen met Covid-19 verder dalen. Ook het aantal nieuwe hospitalisaties en overlijdens neemt af. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.