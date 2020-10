Carl Devos: “De opeenstapeling van allerlei beperkingen voelt al aan als een lockdown”

Situatie in woonzorg­cen­tra wordt ernstiger: “17 procent van de Vlaamse rusthuizen heeft minstens 1 Co­vid-ge­val"

23 oktober De Belgische coronacijfers stijgen razendsnel én over de hele lijn: niet alleen het aantal besmettingen neemt toe, ook het aantal nieuwe hospitalisaties stijgt en de situatie in woonzorgcentra wordt ernstiger. “De stabiliserende trend die we vorige week zagen in de Waalse woonzorgcentra is opnieuw ontspoord”, zo zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van de Crisiscel.