Carl Devos: “De keuze voor de bovengrondse optie is een godsgeschenk voor het Vlaams Belang, die al veel langer het boerenprotest in andere dossiers steunt”

Oostende Oostendse politie onderzoekt filmpje waarin jongeren brutaal in elkaar geslagen worden

Op sociale media doet een filmpje de ronde waarop te zien is hoe twee jongeren in een park in Oostende op brutale wijze in elkaar geslagen worden. “Er is een onderzoek aan de gang naar de feiten”, klinkt het bij de lokale politie. Onder meer Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken deelde de beelden al op sociale media.

10:14