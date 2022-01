Carl Devos: “Als politici wijzen op een probleem binnen de ambtenarij, dan gaat het per definitie om een probleem waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn”

Ruim 4.300 jonge bestuur­ders riskeren boete tot 4.000 euro wegens negeren terugkommo­ment

In 2021 zijn er 4.308 handhavingsdossiers opgemaakt voor jonge autobestuurders die het verplichte terugkommoment niet of pas na hun aanmaningsperiode hebben gevolgd. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Het gaat om 2.610 bestuurders die het terugkommoment nog steeds niet gevolgd hebben en om 1.698 bestuurders die het in de tussentijd wel gevolgd hebben, maar van wie de volledige termijn verstreken was. Zij riskeren allen een boete die kan oplopen tot 4.000 euro.

16:22