Capaciteitstarief start dan toch begin januari

Weerstand tegen digitale meter brokkelt af, maar toch blijft 1 procent weigeren: hoelang kunnen ze dat nog volhouden?

Netbeheerder Fluvius plaatste zopas de 2 miljoenste digitale meter. Het gaat nu heel snel: de voorbije jaar werden er 1 miljoen geïnstalleerd, dat is even veel als de voorgaande twee jaar samen. De weerstand tegen de digitale meter is helemaal gebroken. Nog slechts 1 procent van de Vlamingen weigert de installatie. Kunnen zij het been stijf blijven houden?

14 november