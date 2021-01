Campings en vakantieparken stappen naar Raad Van State: "Wij mogen niet verhuren, maar elk weekend zitten andere vakantiehuizen wél vol: dat doet pijn”

Vrees voor onrust in ons land groeit: verscheide­ne steden vroegen al verster­king van federale politie

18:24 In Nederland zijn protesten tegen de coronamaatregelen en de avondklok gisteren voor de derde dag op rij uitgemond in gewelddadige rellen. Ook bij ons groeit de vrees voor onrust na een aantal verontrustende berichten op sociale media. In Maasmechelen werd maandag een molotovcocktail richting het huis van een oud-burgemeester gegooid. “Maasmechelen, we gaan beginnen”, is te horen op videobeelden van het incident. Ook onder andere in Sint-Niklaas, Genk, Turnhout en Kortrijk wordt opgeroepen om over te gaan tot een opstand. Verschillende steden hebben dan ook al versterking aangevraagd van de federale politie. En dan is het nog afwachten of ook iedereen bediend kan worden...