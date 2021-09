Campagne ‘Red Boven De Wolken’ is overweldigend succes: ondanks panne donatiepagina al 300.000 euro ingezameld

Door de coronacrisis kwam de vzw in geldnood. “Eind juli zei onze boekhouder dat we nog een half jaar konden overleven. Dan zou het gedaan zijn. Sharon (medeoprichter, red.) en ik hebben elkaar vastgepakt en heel hard geweend. Nadien zijn we beginnen te denken: hoe kunnen we onze vzw redden?”, vertelt Anneleen Fransen (40), één van de oprichters, in een interview met HLN. Ze zetten daarom een crowdfundingactie op poten, die in recordtempo al een flinke som geld opleverde. Op dit moment staat de teller op meer dan 300.000 euro, inclusief het geld dat via sms werd ingezameld.