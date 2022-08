Campagne AWV wijst autobestuurders op verplichting reddingsstrook te vormen bij file

Honderden Belgen reizen naar Rijsel voor apenpokken­vac­cin

In Rijsel heeft het stadsbestuur zaterdag een centrum geopend voor wie zich zonder afspraak wil laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus. Er zijn ook honderden Belgen aanwezig, want in Frankrijk zijn de voorwaarden om zo’n prik te krijgen een pak minder streng dan in ons land. Er zijn 450 doses beschikbaar vandaag.

