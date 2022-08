Camille springt uit achtbaan Walibi nadat wagentjes vertrekken terwijl ze nog niet vastgemaakt is

Antwerpen Groeiende trend zet zich door: ruim 35 ton cocaïne onder­schept in Antwerpse haven tijdens eerste jaarhelft

Hoewel er tijdens de eerste zes maanden van 2022 minder cocaïne werd onderschept in de Antwerpse haven dan tijdens dezelfde periode in 2021, zet de groeiende trend zich wel verder. Door Operatie Sky was er vorig jaar namelijk een uitzonderlijk grote vangst. In totaal werd er dit jaar van januari tot en met juni 35,83 ton cocaïne in beslag genomen, blijkt uit cijfers van de douane die onze redactie kon inkijken.

