Cafébazin Linda over het iconische bruin café Den Engel: “Slechts één keer ben ik in het ziekenhuis wakker geworden, wat in zoveel jaar best meevalt”

Klassie­kers van de Belgische horeca: “Het geheim van bijna 100 jaar Comme Chez Soi? Sterke vrouwen”

30 mei “Nog zeker vijf jaar wil en moet ik blijven leven.” Want dan kan Pierre Wynants (82) de 100ste (!) verjaardag van zìjn Comme Chez Soi van nabij meemaken. Als het perfecte middelpunt van vijf generaties, tussen zijn grootvader Georges die de Brusselse tweesterrenzaak in 1926 oprichtte én zijn kleinzoon Loïc (22) die nu al popelt om de familiedynastie met minstens enkele decennia voort te zetten: “Als hij op de juiste partner valt, zal dat lukken”, zegt Pierre. “Want dàt is het geheim van bijna 100 jaar Comme Chez Soi: alle opvolgers hadden vrouwen die even hard wilden slagen als zijzelf.”