Cafébazen winnen geschil tegen fiscus over aantal pintjes in een vat

Antwerpen "Tijd om terug te bijten en de culinaire sector weer op de kaart te zetten": Flanders Food Festival voorge­steld op PAKT-site in Antwerpen

8 september Een pak friet, pralines, een wafel of een glas bier: de typisch Vlaamse lekkernijen zijn de logo’s van het Flanders Food Festival dit jaar, maar het festival gaat veel breder dan dat. Onder het motto ‘Tijd om terug te bijten!’ wil het Flanders Food Festival de horeca en culinaire sector een duwtje in de rug geven. Van 1 oktober tot en met 14 november worden deelnemende horecazaken in heel Vlaanderen in de schijnwerpers gezet op een online platform met tal van unieke culinaire belevingen.