Cabinepersoneel Ryanair in België staakt vijf dagen in kerstvakantie: “Meerderheid krijgt nog altijd minimumloon van bedrijf dat miljarden winst maakt”

De onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het in België gevestigde cabinepersoneel van Ryanair zitten al maanden in het slop, ook tijdens de zomer waren er al stakingen. Een maand geleden stuurden de vakbonden nog een open brief naar de federale regering om aan te klagen dat Ryanair “de wet met de voet blijft treden zonder dat iemand er iets aan doet”. Ze hadden gedreigd met acties als er niet zou veranderen tegen het einde van het jaar.

KIJK. “Staking is het enige fundamentele wapen tegen een zeer agressief Ryanair”

“Spijtig genoeg is er niets veranderd”, zegt Hans Elsen van ACV Puls. “Integendeel, de situatie is zelfs nog verslechterd. Er heerst nog altijd veel onzekerheid bij het Belgisch personeel. De basis in Brussel/Zaventem is tijdelijk gesloten, al zeker tot de zomer. Maar het is niet duidelijk of er nadien nog vluchten vanuit Zaventem zullen zijn. En dus weet het personeel niet goed wat er met hun job zal gebeuren, terwijl Ryanair duidelijkheid zou hebben beloofd tegen Kerstmis. Anderzijds gaat het er ook over dat 65 procent van het personeel een minimumloon of minder krijgt, terwijl Ryanair miljarden winst maakt.” Didier Lebbe van CNE bekritiseert dan weer het beleid van Ryanair om “personeel tijdelijk en illegaal te detacheren naar andere Europese basissen, zoals Dublin of Londen”. Volgens hem is die praktijk “zelfs nog toegenomen” en probeert de luchtvaartmaatschappij haar personeel zo aan te zetten om zelf ontslag te nemen.