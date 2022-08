C02 en waterstof vervangen aardgas (deels) vanaf 2031

NMBS lanceert opmerkelij­ke campagne: sokken en T-shirts met logo te koop

De NMBS is een opmerkelijke merchandisecampagne gestart. Voortaan zijn onder meer sokken en vissershoedjes met het logo van de spoorwegmaatschappij te koop, net als T-shirts, sweaters of rugzakken met het logo van een station. "Het gaat om een test", legt de woordvoerder Dimitri Temmerman uit. "Na de zomer evalueren we dit".

