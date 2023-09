Buurtbewoners Oostende dagen Groep Versluys voor het gerecht: “De stad kijkt niet naar het algemene belang als ze grond verkoopt”

Productie­huis Koeken Troef van Bart De Pauw boekte in 2022 alweer verlies: dit keer 113.790 euro

Koeken Troef, het productiehuis waarmee tv-maker Bart De Pauw jarenlang zeer succesvol was, blijft op de sukkel. Het bedrijf boekte in 2022 een verlies van 113.790 euro. Dat is een paar honderd euro minder schulden dan in 2021, toen een verlies van 114.146 euro werd genoteerd.