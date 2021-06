Buurtbewoner Nieuw Zuid hoorde "enorme knal, alsof vliegtuig neerstortte”: “Iedereen begon te rennen”

HET DEBAT. Moet Tomorrow­land kunnen doorgaan?

17:05 De burgemeesters van Boom en Runst verbieden de uitgestelde editie van Tomorrowland in de weekends van 27 tot en met 29 augustus 2021 en 3 tot en met 5 september 2021. Over die beslissing wordt hevig gediscussieerd. De organisatie spreekt van een “gigantische ramp”. Wat denk jij? Moet Tomorrowland kunnen doorgaan? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.