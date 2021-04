Buurt opgeschrikt door ontploffing aan KBC-kantoor in Zolder

De Ringlaan in Zolder is gisteravond omstreeks kwart over tien opgeschrikt door een ontploffing aan het KBC-kantoor dat gevestigd is op het gelijkvloers van een appartementsgebouw. Het is nog niet duidelijk of het om een plofkraak gaat, of de ontploffing door iets anders is veroorzaakt.