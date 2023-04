Buurman getuigt over gruwelijke mishandeling Raul (9): “Moeder was non-stop agressief tegen jongen”

Wat bezielde mama en vriend om Raul (9) zo gruwelijk te mishande­len? “In een sms stond te lezen dat hij vermoord was”

Geslagen met een riem, met de vuist en overgoten met ijskoud of heet water. Dat is de vreselijke lijdensweg die de 9-jarige Raul meermaals moest doorstaan volgens zijn zusje. Tot zijn lichaampje het niet meer aankon, hij het bewustzijn verloor en overleed. Het kind werd hierna in een Puma-sporttas gestopt en gedumpt in het Gentse Houtdok. Wat bezielde mama Y.M. (30) en haar vriend N.C.? En wat verklaren zij over de feiten? “Je leven was te kort, Raul.”