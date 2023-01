Buurman getuigt hoe hij 11-jarig meisje probeerde te reanimeren: “Ze had nog een hartslag. Dus we gaven niet op”

Belgische vrouw (29) verdacht van IS-ter­reur opgepakt terwijl ze wilde vluchten

Een Belgische vrouw (29) verdacht van deelname aan IS-terreur is opgepakt in Boedapest. Dat bevestigt een woordvoerder van het federale parket aan HLN. De vrouw, die voorwaardelijk vrij was, vluchtte weg uit ons land. Ze was wellicht op weg naar Syrië, waar ze zich wilde aansluiten bij de daar nog actieve terreurcellen van Islamitische Staat (IS).

9 januari