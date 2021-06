Business as usual na corona? Niet volgens econoom Koen Schoors en psycholoog Paul Verhaeghe: “Covid is klein bier met wat er op ons afkomt”

Laat ons vooral dat virus niet tarten door te vroeg over een aftocht te berichten, maar toch dringt de vraag ‘wat na corona?’ zich stilaan op. Overheden gingen het voorbije half jaar voor duizenden miljarden in het rood en opnieuw aanknopen met economische groei - zo wordt ons voorgehouden - zal die de financiële kater moeten verteren. Maar klopt dat? Klinisch psycholoog Paul Verhaeghe (UGent) huivert ervan en houdt in de tuin van econoom en collega-prof Koen Schoors een pleidooi voor minder groei. Uit noodzaak ging Verhaeghe - die bestsellers als ‘Liefde in tijden van eenzaamheid’ en ‘Intimiteit’ schreef - zich met de jaren meer voor economie interesseren. “Omdat ik sinds 2000 een toevloed zie van mensen met psychische problemen, waarbij de oorzaak meestal geen Oedipuscomplex is, maar sociale omstandigheden. We botsen op de effecten van hoe we in het neoliberalisme arbeid organiseren: een cocktail van concurrentie, individualisering, werkonzekerheid en winstmaximalisatie. En het probleem is dat we het onderschatten. Waar vroeger loodvergiftiging door de loodfabriek en stoflong door de koolmijn te verklaren waren, uiten stressgerelateerde arbeidsaandoeningen zich op 101 manieren: van diabetes tot auto-immuunaandoeningen. We hebben meer langdurig zieken in ons land dan werklozen en nog gaan er te weinig alarmbellen af. Lang heb ik gedacht dat het zou volstaan om te zorgen voor een betere werkomgeving, maar het is onderdeel van een groter probleem. Het is niet hoe we arbeid organiseren, maar hoe de economie en zelfs de politiek werkt. Het moet echt radicaal anders.”