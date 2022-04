Buschauffeur van dodelijk ongeval op E19 aangehouden door onderzoeksrechter

Eén geval van nieuwe omikronver­sie BA.4 ontdekt in ons land

Er is een nieuwe versie van de omikronvariant van het coronavirus ontdekt in ons land, zo melden de virologen Marc Van Ranst en Piet Maes (KU Leuven). De versie kreeg de naam BA.4 en is ook al in enkele andere landen opgedoken.

11 april