Bus vol sinterklazen bij Annelies Verlinden voor opslag politie

Het was een grappig gezicht. Twintig witte baarden, rode mijters en mantels stapten één voor één naar binnen bij Annelies Verlinden. Meer dan een half jaar te vroeg. Volgens het weinige dat de sinterklazen kwijt wilden, zijn ze er niet om uit te maken of de CD&V-politica braaf of stout is geweest. Een cadeau krijgt de minister ook niet. De sinten hebben haar hulp nodig.

In het kort: ze zijn er omdat de politievakbonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD een brief schreven aan de sint. Ze klagen aan dat de onderhandelingen over het politieloon met de minister nu al maanden aanslepen. “De lonen van de 50.000 politiemensen zijn al sinds de hervorming in 2001 onveranderd gebleven. Een complete stand still. Behalve de index is er in twintig jaar van enige opslag nooit sprake geweest. Terwijl in de privé de lonen op diezelfde periode met 24 procent zijn gestegen”, verduidelijkte één van de witte baarden. Volgens hem belooft minister Verlinden nochtans al langer om het inkomen en het beroep van de politie aantrekkelijker te maken. “Maar met het huidige voorstel dat op tafel ligt, kunnen we gewoon niet tevreden zijn. Volgens onze berekening zou er een opslag komen van 30 à 40 euro netto per maand. Dat is peanuts.”