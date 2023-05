'Burn-outprof' Elke Van Hoof had volgens advocaat "geen kennis van klacht"

Open Vld-voorzitter Lachaert wil komaf maken met eindeloos leefloon voor “wie onvoldoen­de moeite doet”

Wie zijn best doet, moet vooruit kunnen gaan in de samenleving en moet kunnen opklimmen op de sociale ladder. Maar die sociale ladder is een trapladdertje geworden en de ‘Belgian Dream’ is dringend aan herstel toe, schrijft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in zijn essay ‘Vrije mensen groeien’, dat vrijdag werd voorgesteld in Sint-Jans-Molenbeek. Zo pleit hij onder andere voor schoolplicht en een plafond op de sociale voordelen voor niet-werkenden.