Burn-outexperte Elke Van Hoof reageert op beschuldigingen van “toxisch leiderschap”: "Klacht rond leiderschap niet ontvangen van VUB"

REPORTAGE. In het eerste sportpret­park van België vind je 50 sporten onder 1 dak, zelfs kleiduif­schie­ten en vissen: “Verdomme, waarom zwemt die nu weg?”

Alpineskiën, kleiduifschieten, vissen en zelfs uit een vliegtuig springen: deze en 46 andere sporten kan u vanaf volgende week beoefenen in Sparkx, het eerste Belgische en meteen het grootste sportpretpark in Europa. Onze reporter ging alvast langs en werkte zich tot de bilnaad in het zweet, om voor u na te gaan of Sparkx uw tijd en geld waard is. “Als er nu nog een scherpe bocht volgt, liggen mijn boterhammen met préparé eruit.”