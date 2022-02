Burn-out in de zorg. Verpleegster getuigt: "De ultieme trigger was dat we dit jaar zelfs geen onnozele speculaas meer kregen op Sinterklaas. We kregen helemaal niks”

Mol Bewoner sterft bij brand in villa: slachtof­fer was eerst in veiligheid maar liep terug woning binnen

De bewoner van een villa langs Volmolenheide in Mol is maandagavond om het leven gekomen bij een brand. Het slachtoffer, Leo Roefs (77), werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De man was eerst in veiligheid, maar liep om terug naar binnen om vermoedelijk zijn auto te redden. Brandweerzone Kempen werd zo op één avond geconfronteerd met twee dodelijke branden.

1 februari