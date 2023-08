Burgers leggen massaal zonnepanelen, maar overheid blijft achter

Cooper na drie bange dagen herenigd met baasjes nadat hij werd meege­sleurd bij overstro­ming: “Hij vraagt de hele tijd om knuffels”

De Belgische viervoeter Cooper is weer terecht nadat hij vrijdagochtend werd meegesleurd met het water tijdens de hevige overstromingen in Slovenië. De baasjes van Cooper, een gezin uit Zonhoven, verbleven met hun mobilhome op een camping in het noorden van het land toen het noodweer toesloeg.