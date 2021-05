Burgers kunnen binnenkort mede-eigenaar worden van windmolens op zee

“Energiebevoorrading gaat in de eerste plaats over mensen: het is van iedereen en iedereen heeft het nodig”, licht Van der Straeten de voornemens toe. Door nieuwe rechten voor zogenaamde energiegemeenschappen moeten ook burgers een actievere rol opnemen. In die lokale energiecoöperaties wekt een groep mensen - particulieren, bedrijven of plaatselijke overheden - samen energie op, om die daarna op te slaan of te gebruiken. Dat kan gaan om een groepsaankoop van zonnepanelen, het delen van elektrische auto’s of samen met gespecialiseerde bedrijven investeren in windmolens op zee. In België liepen enkele pilootprojecten rond die burgerparticipatie, maar een helder wettelijk kader ontbrak.

Frieten, bier en chocolade

Het plan is dat burgers zich vanaf 2023 kunnen verenigen in die gemeenschappen, en vervolgens inschrijven voor een lot in de tweede Belgische windzone in de Noordzee. Die zone is er nu nog niet, maar zou vanaf 2026/2027 vorm moeten krijgen. “De windmolens op zee voorzien 2,2 miljoen Belgische gezinnen van groene stroom”, klinkt het bij Van Quickenborne. “Tegen 2030 gaan we die capaciteit verdubbelen.” Momenteel voorzien de turbines in ongeveer een tiende van de elektriciteitsvraag en dankzij de voordelige omstandigheden op de Noordzee doet België het ook wereldwijd lang niet slecht. “Ons land is momenteel nummer vijf in de wereld op gebied van wind op zee”, licht Van der Straeten toe. “Offshore wind is een nationale trots, naast onze frieten, onze chocolade en ons bier. Ik wil dat alle Belgen kunnen delen in die trots en er mee de vruchten van plukken.”