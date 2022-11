Burgers hekelen in Kamer "racistisch" asielbeleid en eisen "transparanter” regularisatiebeleid

Het burgerinitiatief 'In My Name' heeft vandaag in de Kamer een eigen wetsvoorstel toegelicht over een “transparanter” regularisatiebeleid. Hoofdeis is dat de regularisatieprocedure door een onafhankelijke commissie zou gebeuren op basis van duidelijke criteria. De mogelijkheid voor burgers om een eigen wetsvoorstel voor te stellen in het federale parlement kwam er in 2020. ‘In My Name’ is het eerste burgerplatform dat van die mogelijkheid gebruikmaakt.

'In My Name' is een gelegenheidsplatform, waar drie collectieven van sans-papiers, enkele burgerorganisaties en tientallen burgers mekaar gevonden hebben. Doordat ze erin slaagden 35.000 handtekeningen te verzamelen - 25.000 was het vereiste aantal -, konden ze hun ideeën rond regularisatie dinsdagnamiddag voorstellen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Elf burgers waren aanwezig in de commissie. Vijf onder hen zijn mensen zonder geldige verblijfspapieren. Advocate Kati Verstrepen en schrijfster Rachida Lamrabet namen ook het woord in naam van het burgerinitiatief. De meest emotionele getuigenis kwam van Leticia Assemien, zij leeft zelf zonder papieren in België. Zij had het specifiek over het lot van de vrouwen: "Wij willen leven, in plaats van overleven", smeekte ze. "Wij zijn geen luieriken, nog minder parasieten. Wij zijn gevangen door de wet.”

Quote We vragen geen collectie­ve regularisa­tie. Wat we willen, is de oprichting van een onafhanke­lij­ke regularisa­tie­com­mis­sie Kati Verstrepen, advocate

Schrijfster Rachida Lamrabet, de gewezen juriste van Unia, noemde het huidige Belgische asielbeleid "racistisch". Ze wil in de toekomst een "procedure die de mensenrechten als ijkpunt neemt". "We vragen een verbod op het woord 'sans-papier' want een land dat zijn inwoners indeelt in mensen zonder en met papieren is een onwaardig land.”

Advocate Kati Verstrepen vat samen wat 'In My Name' concreet vraagt. “We vragen geen collectieve regularisatie. Wat we willen, is de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie die een transparante procedure biedt en beslist op basis van duidelijke criteria."

Aanzuigeffect?

Verschillende politieke fracties benadrukten dat ze geen collectieve regularisatie willen. “We mogen geen rad voor de ogen draaien”, klonk het bij Hervé Rigot van de PS. Tim Vandeput van Open Vld waarschuwde voor een “aanzuigeffect” bij een algemene regularisatie. Zelfde geluid viel te horen bij Servais Verherstraeten van CD&V: “Individuele regularisatie is de goede optie, niet de collectieve”.

Quote Geen enkele studie heeft aangetoond dat een politiek van regularisa­tie zal leiden tot meer mensen die asiel aanvragen Simon Moutquin, Ecolo-Groen

Dit stond lijnrecht tegenover het standpunt van die andere regeringspartij Ecolo-Groen. Simon Moutquin bestreed het argument van het aanzuigeffect bij een algemene regularisatie: “Geen enkele studie heeft aangetoond dat een politiek van regularisatie zal leiden tot meer mensen die asiel aanvragen”. Hij noemde het huidige asielbeleid zelfs “crimineel”, omdat “ze geen hulp biedt aan mensen in gevaar”. “Ons beleid is buitenaards, de kwestie van mensen zonder papieren is niet humaan. Het lot van die mensen is oneerlijk”, zo sprak Moutquin streng over het asielbeleid van zijn eigen regering.

Volop steun voor ‘In My Name’ was er ook bij PTB-PVDA. “Wij steunen jullie burgerwet”, zei Greet Daems. “Dat twee mensen met hetzelfde dossier vaak een tegenovergesteld antwoord krijgen op hun asielaanvraag kan niet. Een onafhankelijke instelling is nodig en duidelijke criteria. Die criteria bestaan vandaag niet”.

Quote Individue­le verschil­len blijven belangrijk, flexibili­teit is essentieel voor de menselijk­heid, individue­le afweging blijft nodig Ben Segers, Vooruit

“Er zijn wel vaste criteria”, sprak Ben Segers van Vooruit dat standpunt tegen. “Maar individuele verschillen blijven belangrijk, flexibiliteit is essentieel voor de menselijkheid, individuele afweging blijft nodig”, benadrukte Segers die er verder nog op wees dat “we niet mogen doen alsof iedereen kansloos is die een aanvraag indient tot regularisatie. Er is 40 tot 50 procent kans op erkenning en dat is zeer veel voor wat uiteindelijk een uitzonderingsprocedure is.”

Vlaams Belang kantte zich volledig tegen het burgerinitiatief. “Dit is uniek. In de rest van de wereld worden illegale migranten het land uitgezet. Hier worden ze uitgenodigd in het parlement”, zo begon Dries Van Langenhove zijn tussenkomst. Zijn partijgenoot, commissievoorzitter Ortwin Depoortere had overigens zijn kat gestuurd naar het parlement met de argumentatie dat de commissiezitting “volstrekt waanzinnig” was. “Illegaliteit is een misdrijf. (...) Deze mensen waar het om gaat moesten al lang het land zijn uitgezet naar hun herkomstland.”

N-VA en DéFI waren niet aanwezig.