"Burgerlijke partijstelling van minister Verlinden bij geweld tegen politie zal de zaken niet versnellen"

"De politie zegt dat er onderscheid moet gemaakt worden. Voor ernstige zaken, zoals een politieagent die in de val gelokt wordt door een drugsbende, is een onderzoeksrechter verantwoord. Maar geweld tegen de politie is soms ook een dronken student die tijdens een coronafuif weerspannig is. En dan kan je best kort op de bal spelen en hoef je geen zware procedure, die maanden duurt en waarbij talloze instanties zijn betrokken, gebruiken", zegt Verbruggen. "Dus als men kort, lik-op-stukbeleid wil, dan moet men vooral niet altijd een burgerijke partijstelling doen, want soms gaat daardoor veel tijd en energie verloren."