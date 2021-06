Burgercommissie pleit voor 5G-loze zones in Brussel om mileu-impact in kaart te kunnen brengen

De burgercommissie van het Brusselse parlement wil zones waar geen 5G aanwezig is. Dat heeft de gemengde commissie die bestaat uit 45 burgers en 15 Brusselse parlementsleden vandaag gezegd. Het is een van de maar liefst 45 aanbevelingen rond supersnel mobiel internet die ze formuleerden. Door in bepaalde zones het netwerk niet toe te laten, willen ze vergelijken tussen zones mogelijk maken.

5G in bepaalde zones niet toestaan: Het is lang niet de enige aanbeveling, maar wel de meest opmerkelijke die de burgercommissie formuleerde in het Brusselse parlement. Op die manier wil ze de impact van het netwerk in kaart brengen. Dat wil ze doen door middel van een “een openbaar en onafhankelijk toezicht” dat toekijkt op de effecten van 5G-straling op het milieu en de gezondheid. Een expertengroep moet één maal per jaar de resultaten bekendmaken aan het Brussels parlement.

Eerder werd al geadviseerd om de stralingsnorm in Brussel te verhogen tot 14,5 volt per meter (V/m), waardoor de uitrol van 5G in het Brussels gewest mogelijk wordt. Maar vandaag werd ook aanbevolen om het aantal antennes te beperken. Bovendien vindt de burgercommissie dat 5G niet voor privaat gebruik moet ontwikkeld worden, maar in de eerste plaats bestemd moet zijn voor instellingen zoals bedrijven, justitie en de ordediensten.

Aanbevelingen

Ook smartphones kwamen aan bod. Zo wil de commissie oude smartphones die geen 5G kunnen ontvangen recycleren. Daarnaast wil ze mobiele telefoons verbieden op scholen. Maar die aanbevelingen zijn zeker niet bindend. Alleen het parlement heeft daarover het laatste woord. Binnen zes maanden wordt het duidelijk of het de aanbevelingen zal volgen of niet.

Groen-parlementslid Lotte Stoops, die lid was van de burgercommissie, beklemtoont in een persbericht dat deze erin geslaagd is een “complex dossier te deblokkeren (...) Het loont om burgers meer directe inspraak te geven en meer te betrekken bij de politieke werking”, klinkt het.