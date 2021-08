Burgemeesters willen met politieverordening nieuwe regels over tuinen en goederenrecht omzeilen: “Je moet bij de Vlaming maar van één ding afblijven: zijn eigendom!”

“Wij hebben al een politieverordening op 10 maart in de gemeenteraad gestemd en hebben dus geanticipeerd op die nieuwe wetgeving: privé eigendom blijft privé eigendom”, zegt Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke. “Wij hebben dat gedaan nadat een boer steevast problemen kreeg met jagers die met hun honden over zijn erf liepen en de boer heeft nu het recht om dat te verbieden.” In Glabbeek wordt het onderwerp op 9 september gestemd. “De wetgeving zoals die vandaag is, is eigenlijk goed. Napoleon had meer gezond verstand dan de Wetstraat met deze wijziging”, zegt burgemeester Reekmans. “Eigenlijk gaat men mensen massaal aanzetten om verbodsborden te plaatsen. Ik heb de voorbije week zeker vijftien telefoons gehad van bezorgde burgers die me vroegen waar je die verbodsborden kon aanschaffen. Ik heb in mijn gemeente geen zin in een wildgroei van dat soort borden, vandaar dat ik een politieverordening laat maken waardoor eigendom eigendom blijft, zonder onderscheid.”