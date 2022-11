Burgemeesters steunen campagne tegen levensbedreigende ziekte muco met sokkenverkoop

In ons land strijden 1.362 mensen tegen mucoviscidose. De ziekte is tot op de dag van vandaag ongeneeslijk. Het is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. De symptomen hebben een grote impact op het dagelijkse leven van de patiënten. De therapie om de symptomen te bestrijden, neemt dagelijks tot vier uur in beslag.

De meeste personen met muco hebben een sterk verminderde longcapaciteit door aanhoudende infecties en ontstekingen in de longen. Daarnaast hebben ze ook vaak te kampen met onder andere ernstige spijsverteringsproblemen. De gemiddelde levensverwachting voor personen met muco ligt tussen de 43 en 53 jaar.

De Mucovereniging pakt opnieuw uit met een sokkencollectie voor volwassenen en kinderen. De Belgische burgemeesters scharen zich achter de actie door de mucosokken zelf ook te dragen. De integrale opbrengst van de sokkencollectie, die verkrijgbaar is via www.mucoweek.be, gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar mucoviscidose in België.

"Met de huidige behandelingen kunnen we de symptomen van muco voorkomen, vertragen of verlichten. Maar de dagelijkse zorg kost nog steeds veel tijd, energie en geld”, zegt Stefan Joris, directeur van de Mucovereniging. “Wetenschappelijk onderzoek naar efficiëntere behandelingsmethodes en op termijn zelfs een manier om muco te genezen, is dus van groot belang. Onderzoek geeft hoop op een beter en langer leven voor personen met muco. Met onze sokkenverkoop steunen we het muco-onderzoek in de hoop dat we de ziekte op een dag uit de wereld kunnen helpen.”