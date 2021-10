Burgemeesters rond Brussel vrezen coronapastoerisme: “Vanaf 1 november gaan we zeer alert moeten zijn”

HET DEBAT. Moet er ingegrepen worden nu coronacij­fers stijgen?

14:16 De coronacijfers stijgen opnieuw. Voor het eerst sinds begin mei is het aantal bevestigde besmettingen boven 3.000 gestegen. Er liggen nu meer dan 900 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 23 procent meer in vergelijking met een week geleden. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) moet er ingegrepen worden. Wat denk jij? Moeten er maatregelen genomen worden nu de coronacijfers stijgen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.