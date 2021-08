Burgemeesters in de clinch met minister Demir

Zedelgem “Onze tuinen staan nu al soms deels onder water”: Buurt protes­teert tegen nieuwe plannen voor verkave­ling met 140 woningen

1 augustus Er is een nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend voor een bouwproject van 4,5 hectare in de wijk De Leeuw in Zedelgem. Het oude fabrieksterrein van meubelzaak De Lelie en de omliggende landbouwgronden zouden plaats ruimen voor 140 woningen. “Als minister Demir tegen een verkaveling in Brugge is, dan moet ze ook hier haar veto stellen”, klinkt het bij de omwonenden, die wateroverlast vrezen.