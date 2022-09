Burgemeesters centrumsteden vragen meer geld voor lokale besturen: “Situatie is bijzonder zorgwekkend”

“Dit is de crisis te veel.” De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt na een vergadering van de dertien centrumsteden aan de Vlaamse regering om de financiering van steden en gemeenten te verhogen tot op het niveau van de inflatie. Ook roepen de burgemeester de federale regering op om “lokale besturen deze crisis niet in de kou te laten staan”.

Aan de regering van Jan Jambon (N-VA) wordt gevraagd om het gemeentefonds te verhogen “tot het niveau van de inflatie”, schrijft de VVSG in een persbericht. Dat financieringsfonds van de Vlaamse overheid is er om gemeenten extra financieel draagvlak te geven.

Het is dit jaar goed voor bijna 3 miljard euro en wordt onder meer verdeeld op basis van het inwonersaantal. Zo krijgt Antwerpen ongeveer 783 miljoen, Gent 391 miljoen, Brugge 88 miljoen en Leuven 68 miljoen. Nu wordt dat bedrag jaarlijks 3,5 procent geïndexeerd, maar dat volstaat volgens de burgemeesters niet langer. Ook vraagt de VVSG om “de normale indexering van andere financieringsstromen te garanderen”.

In ‘De Ochtend’ op Radio 1 zei Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk en voorzitter van de VVSG, woensdag dat bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen de piste op tafel zou liggen om het gemeentefonds de komende drie jaar 100 miljoen euro extra toe te stoppen.

“Maar het zou niet slecht zijn mocht dat structureel zijn, en dus ook na 2025 doorlopen, en bovendien cumulatief: het eerste jaar 100 miljoen euro, dan 200 miljoen, dan 300 miljoen. Zo kunnen we een sprong voorwaarts doen, om daarna terug te vallen op de vaste groeivoet. Op die manier kunnen we de moeilijke jaren doorkomen en in de toekomst een gezonde financiering behouden”, aldus de Genkse burgemeester.

Ook federaal niveau moet helpen

Tegelijkertijd eisen de burgemeesters dat de regering van Alexander De Croo (Open Vld) maatregelen treft om gemeenten te helpen verschillende fors gestegen kosten te betalen. Zo wil de VVSG een “structurele cofinanciering in de statutaire pensioenlasten, een robuuste financieringswet voor de politiezones en de effectieve uitvoering van het politieke akkoord dat de federale overheid zou instaan voor 50% van de kosten van de hulpverleningszones”, zegt Lieven Dehandschutter (N-VA), burgemeester van Sint-Niklaas en voorzitter van de 13 Vlaamse centrumsteden.

“Gemeentes kijken naar vertragen van investeringen”

“De situatie is bijzonder zorgwekkend”, laat de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) weten. Zo zorgen de indexaanpassingen ervoor dat in 2023 de jaarlijkse loonkosten voor de steden en gemeenten ruim 920 miljoen euro hoger liggen dan in 2021, stelt de VVSG. Daarbovenop komt een stijging van 230 miljoen voor het personeel van politie- en hulpverleningszones, de stijging van de energiekosten en bijkomende hulp die sociale diensten moeten bieden door de geëxplodeerde energiefacturen van burgers.

“We hebben al heel wat gesnoeid de afgelopen tijd in personeel en dienstverlening. Nu zouden heel wat gemeentes ook kijken naar de investeringen om die wat te vertragen. Wij zijn 35 procent van de overheidsinvesteringen in dit land. Als dat ook vertraagt, is dat slecht nieuws voor de hele economische motor”, zei burgemeester Dries.

“Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het aangenaam leven is in onze stad. Als we bijvoorbeeld moeten snijden in de hulp aan mensen en de steun aan verenigingen, ontnemen we onze inwoners perspectief. Dat moeten we vermijden”, zegt Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).

Vlaams minister-president Jan Jambon wordt donderdag in het Vlaamse parlement verwacht om zijn uitgestelde Septemberverklaring te geven, met daarin meer uitleg over de begroting van de Vlaamse overheid.

