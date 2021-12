Burgemeester Zwijndrecht: "3M en Lantis moeten probleem met PFOS-grondverzet oplossen”

Willebroek EINDEJAARS­REEKS PFOS-vervuiling op site De Naeyer: “Sanerings­wer­ken starten in januari en zullen zes maanden duren”

De zomer van 2021 was allesbehalve zorgeloos voor de bewoners van de nieuwe woonsite De Naeyer in Willebroek. Zij kregen zes maanden geleden te horen dat hun wijk vervuild is met PFOS, in november bleken de gevonden waarden de pan uit te swingen. “We starten in januari met de sanering, die klus moet op zes maanden tijd geklaard zijn”, zegt Jan Verheyen van OVAM.

28 december